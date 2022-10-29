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Ворог знову атакував Запоріжжя – голова ОВА

Валентина РоманенкоСубота, 29 жовтня 2022, 13:02

Російські війська знову вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram

Пряма мова: "Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по обєктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються".

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Деталі: Старух не виключив повторних атак противника і закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях.

Оновлено: Пізніше він уточнив, що на щастя, постраждалих немає. В результаті потрапляння було зруйновано промислову будівлю.

Теми: Запоріжжявійна
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