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Враг снова атаковал Запорожье – глава ОВА

Валентина РоманенкоСуббота, 29 октября 2022, 13:02

Российские войска снова ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки пока уточняются".

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Детали: Старух не исключил повторных атак противника и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Обновлено: Позже он уточнил, что к счастью, пострадавших нет. В результате попадания было разрушено промышленное здание.

Темы: Запорожьевойна
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