Враг снова атаковал Запорожье – глава ОВА

Российские войска снова ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки пока уточняются".

Детали: Старух не исключил повторных атак противника и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Обновлено: Позже он уточнил, что к счастью, пострадавших нет. В результате попадания было разрушено промышленное здание.