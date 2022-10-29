Враг снова атаковал Запорожье – глава ОВА
Суббота, 29 октября 2022, 13:02
Российские войска снова ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье.
Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram
Прямая речь: "После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки пока уточняются".
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Детали: Старух не исключил повторных атак противника и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Обновлено: Позже он уточнил, что к счастью, пострадавших нет. В результате попадания было разрушено промышленное здание.