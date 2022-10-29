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У РФ пообіцяли відповідь на ядерне посилення НАТО

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 13:11

Росія вживе необхідних заходів для забезпечення своєї безпеки на тлі посилення ядерного компонента у військових планах НАТО.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Александр Грушко, якого цитує російське агентство РИА Новости, пише "Європейська правда"ю

"Ми не можемо не помічати планів модернізації ядерної зброї, тих бомб вільного падіння, які знаходяться в Європі. США їх модернізують, підвищують їхню точність та знижують потужність ядерного заряду, тобто вони перетворюють ці озброєння на "зброю поля бою", тим самим знижується ядерний поріг", - сказав Грушко.

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Він також зазначив, що Москва врахує заміну в Європі американських засобів доставки ядерної зброї іншими типами. Грушко згадав про вимогу США до союзників закуповувати літаки F-35, які є сучаснішими моделями порівняно з F-16.

За його словами, у НАТО додатково було ухвалено рішення про збільшення кількості навчань з ядерним сценарієм. 

Раніше видання Politico повідомило, що Сполучені Штати на кілька місяців прискорили свій план розгортання на базах НАТО у Європі більш точної моделі своєї основної ядерної бомби.

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Розміщення на базах модернізованої бомби B61-12 планувалося на весну 2023 року, але його змістили на грудень 2022 року. Вашингтон повідомив про це союзникам у НАТО на зустрічі у Брюсселі раніше цього місяця.

Нагадаємо, НАТО з 17 по 30 жовтня проводить навчання із ядерного стримування.

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