Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД РФ пообещали ответ на ядерное усиление НАТО

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 13:11

Россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне усиления ядерного компонента в военных планах НАТО.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, которого цитирует российское агентство РИА Новости, пишет "Европейская правда".

"Мы не можем не замечать планов модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", - сказал Грушко.

Реклама:

Он также отметил, что Москва учтет замену в Европе американских средств доставки ядерного оружия другими типами. Грушко упомянул о требовании США к союзникам закупать самолеты F-35, которые являются более современными моделями по сравнению с F-16.

По его словам, в НАТО дополнительно было принято решение об увеличении количества учений по ядерному сценарию.

Ранее издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты на несколько месяцев ускорили свой план развертывания на базах НАТО в Европе более точной модели своей основной ядерной бомбы.

ВИДЕО ДНЯ

Размещение на базах модернизированной бомбы B61-12 планировалось весной 2023 года, но его сместили на декабрь 2022 года. Вашингтон сообщил об этом союзникам по НАТО на встрече в Брюсселе ранее в этом месяце.

Напомним, НАТО с 17 по 30 октября проводит учения по ядерному сдерживанию.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: