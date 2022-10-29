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В МИД РФ пообещали ответ на ядерное усиление НАТО

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 13:11

Россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне усиления ядерного компонента в военных планах НАТО.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, которого цитирует российское агентство РИА Новости, пишет "Европейская правда".

"Мы не можем не замечать планов модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", - сказал Грушко.

Он также отметил, что Москва учтет замену в Европе американских средств доставки ядерного оружия другими типами. Грушко упомянул о требовании США к союзникам закупать самолеты F-35, которые являются более современными моделями по сравнению с F-16.

По его словам, в НАТО дополнительно было принято решение об увеличении количества учений по ядерному сценарию.

Ранее издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты на несколько месяцев ускорили свой план развертывания на базах НАТО в Европе более точной модели своей основной ядерной бомбы.

Размещение на базах модернизированной бомбы B61-12 планировалось весной 2023 года, но его сместили на декабрь 2022 года. Вашингтон сообщил об этом союзникам по НАТО на встрече в Брюсселе ранее в этом месяце.

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Напомним, НАТО с 17 по 30 октября проводит учения по ядерному сдерживанию.

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