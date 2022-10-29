Зеленський: Вже складно сказати, хто такий чи що таке "Путін"

Президент Володимир Зеленський пояснив, що наразі діалог із режимом Володимира Путіна неможливий, адже агресор обрав курс на знищення українського народу.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, відео якого опубліковав в суботу Офіс президента

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Пряма мова: "Мені в цілому вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін". Путін сьогодні - це таке коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом "Путін", яке йде агресивними кроками знищення нації.

Ми не готові просто так сьогодні говорити з Путіним, загалом із цим режимом".

Деталі: За словами Зеленського цей режим РФ виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України. Вона проявляється в тому, що російські військові знаходяться на території української держави і вбивають її громадян.

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Стосовно можливих переговорів глава держави наголосив, що вони можливі лише після виходу військ РФ з українських територій.

Тут теж є нюанс: якщо режим чекатиме, поки ЗСУ витіснить ворога з України - це один формат діалогу, якщо потім це буде можливо, інший варіант переходу війни до дипломатії – коли агресор сам виводить війська.

Цей варіант, за словами Зеленського, військово-політичне керівництво обиратиме для свого суспільства: скільки часу це суспільство після війни буде ізольоване: 10, 20 або 100 років.

"Коли в тебе руки повністю в крові, ніхто не хоче тиснути тобі руку", - додав президент.