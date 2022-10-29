Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Вже складно сказати, хто такий чи що таке "Путін"

Валентина РоманенкоСубота, 29 жовтня 2022, 13:37
Зеленський: Вже складно сказати, хто такий чи що таке Путін
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський пояснив, що наразі діалог із режимом Володимира Путіна неможливий, адже агресор обрав курс на знищення українського народу.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, відео якого опубліковав в суботу Офіс президента

Реклама:

Пряма мова: "Мені в цілому вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін". Путін сьогодні - це таке коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом "Путін", яке йде агресивними кроками знищення нації.

Ми не готові просто так сьогодні говорити з Путіним, загалом із цим режимом".

Деталі: За словами Зеленського цей режим РФ виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України. Вона проявляється в тому, що російські військові знаходяться на території української держави і вбивають її громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Стосовно можливих переговорів глава держави наголосив, що вони можливі лише після виходу військ РФ з українських територій.

Тут теж є нюанс: якщо режим чекатиме, поки ЗСУ витіснить ворога з України - це один формат діалогу, якщо потім це буде можливо, інший варіант переходу війни до дипломатії – коли агресор сам виводить війська.

Цей варіант, за словами Зеленського, військово-політичне керівництво обиратиме для свого суспільства: скільки часу це суспільство після війни буде ізольоване: 10, 20 або 100 років.

"Коли в тебе руки повністю в крові, ніхто не хоче тиснути тобі руку", - додав президент.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, який фігурує у кримінальних провадженнях – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: