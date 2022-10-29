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Зеленский: Уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин"

Валентина РоманенкоСуббота, 29 октября 2022, 13:37
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский объяснил, что сейчас диалог с режимом Владимира Путина невозможен, ведь агрессор выбрал курс на уничтожение украинского народа.

Источник: Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Йельского университета, видео которого опубликовал в субботу Офис президента

Прямая речь: "Мне в целом уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин". Путин сегодня - это такой круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами уничтожения нации.

Мы не готовы просто так сегодня говорить с Путиным, в целом с этим режимом".

Детали: По словам Зеленского этот режим РФ проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Оно проявляется в том, что российские военные находятся на территории украинского государства и убивают ее граждан.

Относительно возможных переговоров глава государства подчеркнул, что они возможны только после выхода войск РФ с украинских территорий.

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Здесь тоже есть нюанс: если режим будет ждать, пока ВСУ вытеснит врага из Украины - это один формат диалога, если потом это будет возможно, другой вариант перехода войны к дипломатии - когда агрессор сам выводит войска.

Этот вариант, по словам Зеленского, военно-политическое руководство будет выбирать для своего общества: сколько времени это общество после войны будет изолировано: 10, 20 или 100 лет.

"Когда у тебя руки полностью в крови, никто не хочет пожимать тебе руку", - добавил президент.

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Темы: ЗеленскийПутинвойна
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