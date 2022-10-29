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Затриманий у Норвегії "бразильський вчений" виявився офіцером ГРУ

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 15:23
Затриманий у Норвегії бразильський вчений виявився офіцером ГРУ
Фото: The Insider

Затриманий у жовтні співробітник норвезького Арктичного університету Тромсе, який називав себе професором із Бразилії Жозе Ассіса Джіаммаріа, насправді є громадянином Росії Михайлом Мікушиним, кадровим офіцером ГРУ.

Це з’ясували розслідувальні портали Bellingcat та The Insider, пише "Європейська правда".

Розслідувачі довідались, що Мікушин народився в Єкатеринбурзі і 1994 року закінчив школу. У 26 років він переїхав до Москви, де мешкав в офіцерському гуртожитку при Військово-дипломатичній академії ГРУ у корпусі, де зареєстровані офіцери, які проходять навчання на 1-му факультеті академії, що готує офіцерів для роботи за кордоном як розвідників під дипломатичним прикриттям та розвідників-нелегалів.

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У 2006 році Мікушин випустився з академії і зміг отримати бразильський паспорт на тій підставі, що нібито має мати-бразилійку. Мікушин вивчив португальську мову.

У 2011 році Мікушин відправився вчитися в Канаду до Університету Калгарі. Якийсь час Мікушин займався "дослідницькою" роботою в Канаді і в 2019 році навіть опублікував статтю, яка доводить необхідність нових військових баз в Арктиці. 

2021 року Мікушин прибув до Норвегії для дослідницької програми в Університеті Тромсе, яка, серед іншого, включала вивчення "гібридних загроз". Але його бурхлива діяльність не обмежувалася Норвегією. Так, наприклад, лише місяць тому він взяв участь у тренінгу у Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС та присвяченому "гібридній війні". Однією з тем тренінгу було, наприклад, "як реагувати у разі саботажу на газопроводі „Північний потік".

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У вівторок, 25 жовтня, Мікушина затримали на шляху до університету. Його адвокату повідомили, що планують його депортувати. 

Втім, депортація до Росії навряд чи буде можливою, якщо у Москві не визнають Микушина громадянином Росії. Поки що російське посольство з гнівом відкинуло звинувачення, дорікнувши Норвегії шпигунством.

Норвезький суд звинуватив Мікушина у шпигунстві.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів у Норвегії було заарештовано та затримано декілька громадян Росії з безпілотниками. У зв'язку з санкціями проти Росії, російським громадянам заборонено керувати безпілотниками на норвезькій території.

Теми: НорвегіярозвідкаРосія
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