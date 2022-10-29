Задержанный в Норвегии "бразильский ученый" оказался офицером ГРУ

Задержанный в октябре сотрудник норвежского Арктического университета Тромсе, называвший себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа, является гражданином России Михаилом Микушиным, кадровым офицером ГРУ.

Это выяснили расследовательские порталы Bellingcat и The Insider, пишет "Европейская правда".

Расследователи узнали, что Микушин родился в Екатеринбурге и в 1994 году окончил школу. В 26 лет он переехал в Москву, где жил в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии ГРУ в корпусе, где зарегистрированы офицеры, проходящие обучение на 1-м факультете академии, который готовит офицеров для работы за границей как разведчиков под дипломатическим прикрытием и разведчиков-нелегалов.

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В 2006 году Микушин выпустился из академии и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы его мать была бразильянкой. Микушин выучил португальский язык.

В 2011 году Микушин отправился учиться в Канаду в Университет Калгари. Некоторое время Микушин занимался "исследовательской" работой в Канаде и в 2019 году даже опубликовал статью, доказывающую необходимость новых военных баз в Арктике.

2021 года Микушин прибыл в Норвегию для исследовательской программы в Университете Тромсе, которая, среди прочего, включала изучение "гибридных угроз". Но его бурная деятельность не ограничивалась Норвегией. Так, например, всего месяц назад он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Одной из тем тренинга было, например, "как реагировать в случае саботажа на газопроводе Северный поток".

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Во вторник, 25 октября, Микушин был задержан на пути в университет. Его адвокату сообщили, что планируют его депортировать.

Впрочем, депортация в Россию вряд ли будет возможна, если в Москве не признают Микушина гражданином России. Пока российское посольство с гневом отвергло обвинения, упрекнув Норвегию в шпионаже.