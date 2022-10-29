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Україна провела з Росією ще один обмін полоненими – звільнили 52 людини

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 15:41
фото оп

Україна провела обмін полоненими з країною-агресором та звільнила 52 людей, повідомив очільник ОП Андрій Єрмак.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат.

Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю.

Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний".

Деталі: За словами Єрмака, також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

ВІДЕО ДНЯ

Як уточнив УП речник Нацгвардії Руслан Музичук, звільнені 7 військовослужбовців, які були захоплені у полон та вивезені з ЧАЕС.

Тим часом бойовики та російське Міноборони заявляють, що обмін відбувся за схемою "50 на 50".

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Теми: полоненівійна
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