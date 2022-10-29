Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна провела з Росією ще один обмін полоненими – звільнили 52 людини

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 15:41
Україна провела з Росією ще один обмін полоненими – звільнили 52 людини
фото оп

Україна провела обмін полоненими з країною-агресором та звільнила 52 людей, повідомив очільник ОП Андрій Єрмак.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат.

Реклама:

Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю.

Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Єрмака, також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

Як уточнив УП речник Нацгвардії Руслан Музичук, звільнені 7 військовослужбовців, які були захоплені у полон та вивезені з ЧАЕС.

Тим часом бойовики та російське Міноборони заявляють, що обмін відбувся за схемою "50 на 50".

Теми: полоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський: Вже складно сказати, хто такий чи що таке "Путін"
"Ми з калюжі п’ємо": окупант скаржиться матері на відсутність води – перехоплення
Затриманий у Норвегії "бразильський вчений" виявився офіцером ГРУ
Словенія передала Україні 28 танків М-55S
Останні новини
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, який фігурує у кримінальних провадженнях – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: