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Украина провела с Россией еще один обмен пленными – освободили 52 человека

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 15:41
Украина провела с Россией еще один обмен пленными – освободили 52 человека

Украина провела обмен пленными со страной-агрессором и освободила 52 человека, сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Удалось освободить 52-х наших людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат.

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Среди них - 12 бойцов НГУ, включая двух "Азовцев", 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали" и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя.

Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный".

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Детали: По словам Ермака, также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.

Как уточнил УП представитель Нацгвардии Руслан Музычук, освобождены 7 военнослужащих, которые были захвачены в плен и вывезены из ЧАЭС.

Между тем боевики и российское Минобороны заявляют, что обмен состоялся по схеме "50 на 50".

Темы: пленныевойна
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