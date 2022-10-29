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Міноборони Британії про звинувачення РФ: вигадки епічного масштабу

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 17:06

Міністерство оборони Британії заявило у суботу, що міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, аби відволікти від свого катастрофічного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", - заявило міноборони Британії у своєму Twitter.

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Нагадаємо, у суботу міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Міноборони РФ також заявило, що британські військові з цього ж підрозділу провели підготовку українських військ до "нападу" на Севастополь у суботу вранці, і що нібито ці британські військові  перебувають в українському Очакові.

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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