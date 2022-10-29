Минобороны Британии об обвинениях РФ: выдумки эпического масштаба

Министерство обороны Британии заявило в субботу, что министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба, чтобы отвлечь от своего катастрофического вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического управления незаконным вторжением в Украину, министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта вымышленная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе", - заявило минобороны Британии в своем Twitter.

Напомним, в субботу минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Минобороны РФ также заявило, что британские военные из этого же подразделения провели подготовку украинских войск к "нападению" на Севастополь в субботу утром, и что якобы эти британские военные находятся в украинском Очакове.