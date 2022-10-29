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Словенія передала Україні 28 танків М-55S

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 17:17
Словенія передала Україні 28 танків М-55S
танки зі Словенії, фото: Brinovčk/Twitter

Словенія направила другу велику партію озброєння Україні, передавши нашій державі 28 танків М-55S.

Про це повідомило видання 24UR, пише "Європейська правда".

У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

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Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини - 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи. Угоду про обмін прем'єр-міністр Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц уклали у вересні. 

Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.

M-55S – це модернізація радянського застарілого танка Т-55, яка оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.

Теми: Словенія
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