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Словения передала Украине 28 танков М-55S

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 17:17
Словения передала Украине 28 танков М-55S
танки из Словении, фото: Brinovčk/Twitter

Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав нашему государству 28 танков М-55S.

Об этом сообщило издание 24UR, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

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Словения пообещала Украине 28 танков М-55S, в обмен на технику из Германии – 35 тяжелых автопогрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных цистерн 8х8 для формирования средней батальонной группы. Соглашение об обмене премьер-министр Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц заключили в сентябре.

Это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украины. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.

M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.

Темы: Словения
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