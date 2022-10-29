Словения передала Украине 28 танков М-55S

Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав нашему государству 28 танков М-55S.

Об этом сообщило издание 24UR, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

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Словения пообещала Украине 28 танков М-55S, в обмен на технику из Германии – 35 тяжелых автопогрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных цистерн 8х8 для формирования средней батальонной группы. Соглашение об обмене премьер-министр Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц заключили в сентябре.

Это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украины. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.

Tankci go choo choo. pic.twitter.com/wUx3NX4zoR ВИДЕО ДНЯ October 25, 2022

M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.