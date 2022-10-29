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Росія вийшла із "зернової угоди" нібито через вибухи у Севастополі

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 17:59
Росія вийшла із зернової угоди нібито через вибухи у Севастополі
підписання "зернової угоди" 22 липня, фото Getty Images

Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Про це заявило міністерство оборони Росії у суботу, пише "Європейська правда".

Зокрема, у міноборони РФ підкреслили, що причиною виходу з угоди є "теракт", здійснений "київським режимом" нібито за участю фахівців Великої Британії. Ціллю "теракту" нібито були кораблі Чорноморського Флоту та цивільні судна.

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Представник міноборони РФ Ігор Конашенков раніше в суботу заявив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Конашенков також звинуватив військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Він заявив, що британські військові з цього ж підрозділу провели підготовку українських військ до "нападу" на Севастополь у суботу вранці, і що нібито ці британські військові перебувають в українському Очакові.

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Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни світу чинити тиск на Москву, щоб запобігти спробам заблокувати продовження дії зернового коридору.

Останнім часом через дії російської сторони біля Босфору застрягли близько півтори сотні суден.

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Теми: Росіязерноторгівля
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