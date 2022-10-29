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Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за взрывов в Севастополе

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 17:59
подписание "зернового соглашения" 22 июля, фото Getty Images

Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Об этом заявило министерство обороны России в субботу, пишет "Европейская правда".

В частности, в минобороны РФ подчеркнули, что причиной выхода из соглашения является "теракт", совершенный "киевским режимом" якобы с участием специалистов Великобритании. Целью "теракта" были якобы корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в субботу заявил, что целью атаки стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Конашенков также обвинил военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Он заявил, что британские военные из этого же подразделения провели подготовку украинских войск к "нападению" на Севастополь в субботу утром, и что якобы эти британские военные находятся в украинском Очакове.

Минобороны Британии назвало обвинение РФ выдумками эпического масштаба.

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Следует отметить, что действие "зернового соглашения" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены его требования.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны мира оказывать давление на Москву, чтобы предотвратить попытки заблокировать продолжение действия зернового коридора.

В последнее время из-за действий российской стороны у Босфора застряли около полутора сотен судов.

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Темы: Росcиязерноторговля
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