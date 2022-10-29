Єрмак: Першим кроком щодо гарантій безпеки можуть стати системи ППО
Україна отримує позитивні сигнали від партнерів про те, що першим кроком щодо безпекових гарантій нашій країні стане надання систем протиповітряної оборони.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса, повідомляє сайт президента
Деталі: Керівник ОП зазначив, що сьогодні на столах у лідерів провідних держав світу лежать рекомендації щодо безпекових гарантій для України, які розробила експертна група під головуванням Єрмака й колишнього генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.
Пряма мова: "Лідери дуже серйозно розглядають цей документ і перспективи України отримати ці безпекові гарантії. Звичайно, це велика робота. Звичайно, необхідний час. Але це абсолютно реально.
Ми отримуємо дуже позитивні сигнали від наших партнерів, що можливим першим кроком у цьому напрямі стане надання систем ППО. І коло гарантів складатиметься з країн, які виготовляють такі засоби".
Більше деталей: Єрмак також зазначив, що не відчуває жодного тиску від міжнародних партнерів щодо початку переговорів з Росією.
"Якщо бути відвертим, я не відчуваю жодного тиску. І навіть якщо у когось це є на думці, вони розуміють, що просити про це немає сенсу", – сказав він.