Ермак: Первым шагом по гарантиям безопасности могут стать системы ПВО

Украина получает позитивные сигналы от партнеров о том, что первым шагом по гарантиям безопасности нашей стране станет предоставление систем противовоздушной обороны.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-участия в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса, сообщает сайт президента

Детали: Руководитель ОП отметил, что сегодня на столах у лидеров ведущих государств мира лежат рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа под председательством Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Прямая речь: "Лидеры очень серьезно рассматривают этот документ и перспективы Украины получить эти гарантии безопасности. Конечно, это большая работа. Конечно, необходимо время. Но это абсолютно реально.

Мы получаем очень позитивные сигналы от наших партнеров, что возможным первым шагом в этом направлении станет предоставление систем ПВО. И круг гарантов будет состоять из стран, которые производят такие средства".

Больше деталей: Ермак также отметил, что не чувствует никакого давления от международных партнеров относительно начала переговоров с Россией.

"Если быть откровенным, я не чувствую никакого давления. И даже если у кого-то это есть на уме, они понимают, что просить об этом нет смысла", - сказал он.