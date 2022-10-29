Окупанти вивезли з Херсона до Криму міський транспорт – зведення Генштабу
Окупанти перемістили з окупованого Херсона до Криму транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину
Дослівно: "Транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму.
Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли".
Деталі: Повідомляється також, що під приводом проведення підготовки до "оборони" міста Нова Каховка на Херсонщині російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що розташовані на узбережжі річки Дніпро.
Генштаб також має інформацію про те, що у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.
Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.
Ворог здійснював обстріли:
- на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;
- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;
- на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.
- На Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 3 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА "Орлан -10" ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів.