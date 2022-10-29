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Оккупанты вывезли из Херсона в Крым городской транспорт – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 18:31
Оккупанты вывезли из Херсона в Крым городской транспорт – сводка Генштаба
иллюстративное фото Херсонского горсовета

Оккупанты переместили из оккупированного Херсона в Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности города Херсон, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым.

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Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли".

Детали: Сообщается также, что под предлогом проведения подготовки к "обороне" города Новая Каховка на Херсонщине российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр.

Генштаб также располагает информацией о том, что у незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области значительные проблемы с денежным обеспечением. Боевики не получают назначенных выплат.

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В течение суток противник нанес 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка в Херсонской области.

Враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григорьевка, Двуречная, Старица, Огирцево, Стрелечья и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестовое, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполовка;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка;
  • на Авдеевском направлении противник наносил огневое поражение в районы населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времевка, Гуляйполе, Зализнычное, Павловка, Ольговское и Червоне.
  • На Южнобугском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии непосредственно пострадали Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 3 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и 2 БпЛА "Орлан -10" врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов.

Темы: ХерсонКрымтранспортоккупация
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