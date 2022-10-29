Україна очікує на реакцію Туреччини і ООН щодо виходу РФ із "зернової угоди" - Никифоров

Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на російські заяви про вихід із "зернової ініціативи".

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань.

Тому очікуємо на реакцію підписантів".

Що передувало: У суботу Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. Представник міноборони РФ Ігор Конашенков раніше в суботу заявив, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.