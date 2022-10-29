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Украина ожидает реакции Турции и ООН относительно выхода РФ из "зернового соглашения" – Никифоров

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 18:41
Украина ожидает реакции Турции и ООН относительно выхода РФ из зернового соглашения – Никифоров
иллюстративное фото Pixabay

Украина ожидает реакции Турции и ООН на российские заявления о выходе из "зерновой инициативы".

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств.

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Поэтому ожидаем реакции подписантов".

Что предшествовало: В субботу Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в субботу заявил, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Следует отметить, что действие "зернового соглашения" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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Темы: ЗеленскийТурцияООНРосcия
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