Украина ожидает реакции Турции и ООН относительно выхода РФ из "зернового соглашения" – Никифоров

Украина ожидает реакции Турции и ООН на российские заявления о выходе из "зерновой инициативы".

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств.

Поэтому ожидаем реакции подписантов".

Что предшествовало: В субботу Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в субботу заявил, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Следует отметить, что действие "зернового соглашения" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.