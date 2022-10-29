В ООН відреагували на заяву Росії про вихід з "зернової угоди"

ООН підтримує контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в "зерновій угоді".

Про це, як пише "Європейська правда", сказав речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє агентство Reuters.

"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у ​​всьому світі", - сказав Дюжаррік.

Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Міноборони РФ оголосило, що ціллю атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

МЗС РФ підкреслило, що російська сторона тепер не може гарантувати безпеку суден в рамках "зернової угоди".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди" та закликав держави світу вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.