В ООН отреагировали на заявление России о выходе из "зернового соглашения"

ООН поддерживает контакты с российскими властями после сообщений о том, что Москва прекратила участие в "зерновом соглашении".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик, сообщает агентство Reuters.

"Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является критически важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - сказал Дюжаррик.

Россия объявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Минобороны РФ объявило, что целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

МИД РФ подчеркнул, что российская сторона теперь не может обеспечить безопасность судов в рамках "зернового соглашения".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.