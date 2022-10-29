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У МЗС закликали ООН і Туреччину надіслати Росії чіткий сигнал щодо "голодних ігор"

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 19:37
МЗС України, фото з Facebook

МЗС України розглядає повідомлення міноборони РФ про призупинення Росією участі в "зерновій угоді" як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Він наголосив, що російська сторона продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору, ставлячи під сумнів доцільність його подальшого функціонування. 

МЗС України неодноразово попереджало про це, зокрема в заяві 24 жовтня, додав Ніколенко.

"Зараз надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина як ґарантори зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей в світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля", – підкреслив речник МЗС.

Росія оголосила про призупинення своєї участі у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Міноборони РФ заявило, що ціллю атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

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МЗС РФ підкреслило, що російська сторона тепер не може гарантувати безпеку суден в рамках "зернової угоди".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди", та закликав держави світу вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.

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Теми: МЗСРосіязерно
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