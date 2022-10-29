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В МИД призвали ООН и Турцию направить России четкий сигнал относительно "голодных игр"

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 19:37
МИД Украины, фото из Facebook

МИД Украины рассматривает сообщение минобороны РФ о приостановлении Россией участия в "зерновом соглашении" как воплощении курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что российская сторона продолжает всячески торпедировать работу Черноморского зернового коридора, подвергая сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования.

МИД Украины неоднократно предупреждал об этом, в частности, в заявлении 24 октября, добавил Николенко.

"Сейчас очень важно, чтобы ООН и Турция как гаранторы зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости содержания сотен миллионов людей в мире, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля", - подчеркнул спикер МИД.

Россия объявила о приостановлении своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Минобороны РФ заявило, что целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

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МИД РФ подчеркнул, что российская сторона теперь не может обеспечить безопасность судов в рамках "зернового соглашения".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.

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Темы: МИДРосcиязерно
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