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В МИД призвали ООН и Турцию направить России четкий сигнал относительно "голодных игр"

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 19:37
В МИД призвали ООН и Турцию направить России четкий сигнал относительно голодных игр
МИД Украины, фото из Facebook

МИД Украины рассматривает сообщение минобороны РФ о приостановлении Россией участия в "зерновом соглашении" как воплощении курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что российская сторона продолжает всячески торпедировать работу Черноморского зернового коридора, подвергая сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования.

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МИД Украины неоднократно предупреждал об этом, в частности, в заявлении 24 октября, добавил Николенко.

"Сейчас очень важно, чтобы ООН и Турция как гаранторы зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости содержания сотен миллионов людей в мире, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля", - подчеркнул спикер МИД.

Россия объявила о приостановлении своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

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Минобороны РФ заявило, что целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

МИД РФ подчеркнул, что российская сторона теперь не может обеспечить безопасность судов в рамках "зернового соглашения".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.

Темы: МИДРосcиязерно
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