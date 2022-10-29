Тиснява на святкуванні в Сеулі: щонайменше 146 загиблих, 150 постраждалих
Щонайменше 146 людей загинули і ще 150 постраждали в тисняві під час святкування Геловіну в столиці Південної Кореї Сеулі, повідомляють екстрені служби.
Another video of a Halloween party in the #Itaewon area of #Seoul, South Korea. pic.twitter.com/0vyOUbAEzE— Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022
Деталі: Начальник сеульського пожежного департаменту Йонгсан Чхве Сон Бом зазначив, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники продовжують доправляти поранених у лікарні по всьому Сеулу після тисняви в розважальному районі Ітхевон.
Представник корейського Національного пожежного агентства Чой Чхон Сік раніше повідомив, що, імовірно, люди були задавлені на смерть після того, як великий натовп почав проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю "Гамільтон", головного місця проведення вечірок у Сеулі.
Понад 400 працівників швидкої допомоги та 140 автомобілів з усієї країни, включно з усім наявним у Сеулі персоналом, були направлені на вулиці для надання допомоги постраждалим.
The death toll on #Seoul’s Halloween stampede is now 120.#Itaewon pic.twitter.com/85N8C5p6Ld— Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022
Місцеві ЗМІ повідомили, що близько 100 000 людей прийшли на вулиці Ітхевона на святкування Гелловіна, яке стало наймасштабнішим за останні роки після послаблення обмежень COVID-19 в останні місяці.