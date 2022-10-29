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Тиснява на святкуванні в Сеулі: щонайменше 146 загиблих, 150 постраждалих

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 21:37
постраждалі внаслідок тисняві в Сеулі 29 жовтня, фото Getty Images

Щонайменше 146 людей загинули і ще 150 постраждали в тисняві під час святкування Геловіну в столиці Південної Кореї Сеулі, повідомляють екстрені служби.

Джерело: Bloomberg, Reuters

Деталі: Начальник сеульського пожежного департаменту Йонгсан Чхве Сон Бом зазначив, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники продовжують доправляти поранених у лікарні по всьому Сеулу після тисняви в розважальному районі Ітхевон.

Представник корейського Національного пожежного агентства Чой Чхон Сік раніше повідомив, що, імовірно, люди були задавлені на смерть після того, як великий натовп почав проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю "Гамільтон", головного місця проведення вечірок у Сеулі.

Понад 400 працівників швидкої допомоги та 140 автомобілів з усієї країни, включно з усім наявним у Сеулі персоналом, були направлені на вулиці для надання допомоги постраждалим.

ВІДЕО ДНЯ
 
допомога постраждалим у Сеулі 29 жовтня, фото Getty Images

Місцеві ЗМІ повідомили, що близько 100 000 людей прийшли на вулиці Ітхевона на святкування Гелловіна, яке стало наймасштабнішим за останні роки після послаблення обмежень COVID-19 в останні місяці.

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Теми: Південна Кореясвяткування
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