Давка на праздновании в Сеуле: по меньшей мере 146 погибших, 150 пострадавших
По меньшей мере 146 человек погибли и еще 150 пострадали в давке во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи Сеуле, сообщают экстренные службы.
Another video of a Halloween party in the #Itaewon area of #Seoul, South Korea. pic.twitter.com/0vyOUbAEzE— Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022
Детали: Начальник сеульского пожарного департамента Йонгсан Чхве Сон Бом отметил, что число погибших может возрасти, так как спасатели продолжают доставлять раненых в больницы по всему Сеулу после давки в развлекательном районе Итхэвон.
Представитель корейского Национального пожарного агентства Чой Чхон Сик ранее сообщил, что, предположительно, люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле отеля "Гамильтон", главного места проведения вечеринок в Сеуле.
Более 400 работников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, включая весь имеющийся в Сеуле персонал, были направлены на улицы для оказания помощи пострадавшим.
The death toll on #Seoul’s Halloween stampede is now 120.#Itaewon pic.twitter.com/85N8C5p6Ld— Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022
Местные СМИ сообщили, что около 100 000 человек пришли на улицы Итхэвона на празднование Хэллоуина, которое стало самым масштабным за последние годы после ослабления ограничений COVID-19 в последние месяцы.