Давка на праздновании в Сеуле: по меньшей мере 146 погибших, 150 пострадавших

По меньшей мере 146 человек погибли и еще 150 пострадали в давке во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи Сеуле, сообщают экстренные службы.

Источник: Bloomberg, Reuters

Another video of a Halloween party in the #Itaewon area of #Seoul, South Korea. pic.twitter.com/0vyOUbAEzE

