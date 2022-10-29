Давка на праздновании в Сеуле: по меньшей мере 146 погибших, 150 пострадавших

По меньшей мере 146 человек погибли и еще 150 пострадали в давке во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи Сеуле, сообщают экстренные службы.

Источник: Bloomberg, Reuters

Another video of a Halloween party in the #Itaewon area of #Seoul, South Korea. pic.twitter.com/0vyOUbAEzE — Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022

Детали: Начальник сеульского пожарного департамента Йонгсан Чхве Сон Бом отметил, что число погибших может возрасти, так как спасатели продолжают доставлять раненых в больницы по всему Сеулу после давки в развлекательном районе Итхэвон.

Представитель корейского Национального пожарного агентства Чой Чхон Сик ранее сообщил, что, предположительно, люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле отеля "Гамильтон", главного места проведения вечеринок в Сеуле.

Более 400 работников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, включая весь имеющийся в Сеуле персонал, были направлены на улицы для оказания помощи пострадавшим.

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помощь пострадавшим в Сеуле 29 октября, фото Getty Images

Местные СМИ сообщили, что около 100 000 человек пришли на улицы Итхэвона на празднование Хэллоуина, которое стало самым масштабным за последние годы после ослабления ограничений COVID-19 в последние месяцы.