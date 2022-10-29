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Тепер окупанти мінують територію удвічі щільніше, ніж на Київщині – Монастирський

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 21:31
фото МінТОТ

У нещодавно деокупованих населених пунктах росіяни мінували територію приблизно удвічі щільніше, ніж Київщину або Чернігівщину навесні.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо раніше ми могли говорити про розмінування на Луганщині, Донеччині, то, на жаль, наразі ми змушені говорити про це фактично на більшій частині території нашої держави. Дійсно, заміновано фактично все (на нещодавно деокупованих територіях - ред.).

Якщо ми порівнюємо з Київщиною або Чернігівщиною, то замінування приблизно вдвічі щільніші. Це, звичайно, пов'язано і з тривалістю перебування там ворога, і з тим, що вони більше використовують цей спосіб стримування наших військ, намагаються мінувати все суцільно".

Деталі: За словами міністра, протягом останніх місяців працівники ДСНС виявили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів, ще 130 тисяч виявили працівники поліції.

Монастирський також повідомив, скільки тіл загиблих виявила поліція на звільнених територіях.

"Якщо ми говоримо про Донецьку область, то наразі на деокупованих територіях ми виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175, тобто трохи більше половини. На Харківщині виявлено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453. На Херсонщині, де поліція поки взяла під контроль небагато населених пунктів, знайдено 44 тіла, з яких 3 ідентифіковано", - сказав міністр.

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Теми: мінуваннядеокупаціяМонастирський
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