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Теперь оккупанты минируют территорию вдвое плотнее, чем на Киевщине – Монастырский

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 21:31
Теперь оккупанты минируют территорию вдвое плотнее, чем на Киевщине – Монастырский
фото МинВОТ

В недавно деоккупированных населенных пунктах россияне минировали территорию примерно вдвое плотнее, чем в Киевской или Черниговской областях весной.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если раньше мы могли говорить о разминировании на Луганщине, Донетчине, то, к сожалению, сейчас мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все (на недавно деоккупированных территориях - ред.).

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Если мы сравниваем с Киевщиной или Черниговщиной, то заминирование примерно вдвое плотнее. Это, конечно, связано и с продолжительностью пребывания там врага, и с тем, что они больше используют этот способ сдерживания наших войск, пытаются минировать все сплошь".

Детали: По словам министра, в течение последних месяцев работники ГСЧС обнаружили более 250 тысяч взрывоопасных предметов, еще 130 тысяч обнаружили работники полиции.

Монастырский также сообщил, сколько тел погибших обнаружила полиция на освобожденных территориях.

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"Если мы говорим о Донецкой области, то сейчас на деоккупированных территориях мы обнаружили 268 тел, из них идентифицировано 175, то есть чуть больше половины. На Харьковщине обнаружено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453. На Херсонщине, где полиция пока взяла под контроль немного населенных пунктов, найдено 44 тела, из которых 3 идентифицированы", - сказал министр.

Темы: минированиедеоккупацияМонастырский
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