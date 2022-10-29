Зеленський очікує жорсткої реакції ООН і G20 на вихід Росії з "зернової угоди"

Президент Володимир Зеленський очікує жорсткої міжнародної реакції на призупинення участі Росії в "зерновій угоді", зокрема від ООН і G20.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція. Як на рівні ООН, так і на інших рівнях. Зокрема й на рівні "Великої двадцятки".

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Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у "двадцятці"".

Деталі: За словами Зеленського, Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи.

"Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього", - переконаний він.

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Зеленський назвав "доволі передбачуваною" заяву Росії про зрив "зернової угоди".

"Насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством. Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії", - наголосив він.

"Я підкреслюю: це рішення було ухвалене Росією очевидно у вересні. Тільки про це може свідчити ця черга із суден із продовольством у морі. Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору", - зазначив президент.

Що передувало: Росія оголосила про призупинення своєї участі у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди", та закликав держави світу вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.