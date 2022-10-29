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Зеленский ожидает реакции ООН и G20 на выход России из "зерновой сделки"

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 21:52
Зеленский ожидает реакции ООН и G20 на выход России из зерновой сделки
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ожидает жесткой международной реакции на приостановление участия России в "зерновой сделке", в частности от ООН и G20.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас нужна жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне "Большой двадцатки".

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Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке"".

Детали: По словам Зеленского, Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

"Но почему это какая-то кучка лиц где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? Мир имеет силу, чтобы защитить людей от этого", - убежден он.

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Зеленский назвал "довольно предсказуемым" заявление России о срыве "зерновой сделки".

"На самом деле это не сегодняшнее их решение. Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России", - подчеркнул он.

"Я подчеркиваю: это решение было принято Россией очевидно в сентябре. Только об этом может свидетельствовать эта очередь из судов с продовольствием в море. Важно также, что минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы Россия наносила удары по нашим Военно-Морским силам. Как раз по тем силам, которые и гарантируют безопасность зернового коридора", - отметил президент.

Что предшествовало: Россия объявила о приостановлении своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.

Темы: ЗеленскийРосcиязерноООН
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