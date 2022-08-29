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Українські війська відбили в росіян 4 села на півдні – CNN

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 22:12
Правдине, Томина Балка, Новодмитрівка на мапі Google maps

Українські війська повернули з-під російської окупації чотири села у Херсонській області, але головна ціль – місто Херсон.

Джерело: CNN із посиланням на українське джерело в армії, яке не називають із міркувань безпеки

Пряма мова: "Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу. Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. Російський десант втік за ними…

Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях".

Деталі: Військовий сказав іноземним журналістам, що звільнено села Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине (за даними УП, йдеться про інші села, інформація уточнюється – ред.).

За словами джерела CNN, багато загарбників було вбито й захоплено в полон, багато російської військової техніки було знищено.

"Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль – Херсон", – сказав співрозмовник західного медіа.

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Цьому передувало: 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

УП, доповнено
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Теми: Херсонська областьХерсонконтрнаступвійна
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