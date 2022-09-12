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ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів Херсонщини – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 14:06
ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів Херсонщини – ОК Південь
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили під час контрнаступу на півдні України остаточно звільнили від окупантів щонайменше п’ять населених пунктів Херсонщини та близько 500 квадратних кілометрів.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 12 вересня

Пряма мова: "Наші успіхи протягом останніх двох тижнів є досить переконливими. Ми просунулися на різних ділянках від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Маємо звільнені площі – близько 500 квадратних кілометрів. 

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Можемо проголосити, що населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені".

Деталі: Гуменюк додала, що окупанти посилюють фільтраційні заходи, зокрема навколо Херсона, беруть місто "в облогу" кільцем блокпостів та патрулів. ЗСУ тримають від вогневим контролем цю територію.

Нагадаємо: 10 вересня в ОК "Південь" повідомили, що Збройні сили України успішно контрнаступають на півдні України – на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів.

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Теми: Херсонська областьЗапорізька областьконтрнаступдеокупація
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