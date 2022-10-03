СБУ підтвердила російський паспорт у судді Верховного Суду
Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.
Джерело: пресслужба Верховного Суду
Деталі: Зокрема повідомляється, що 3 жовтня СБУ проінформувала ВС про результати перевірки.
Встановлено, що в 2012 році Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорту РФ від 1999, який втратив чинність.
Також Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.
Дослівно: "Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства російської федерації за даними наведених реєстрів РФ.
Також у СБУ повідомили, що перевірка вказаних даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.
Нагадуємо, що сьогодні о 12.00 відбудуться збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з таким порядком денним:
- Щодо питання дострокового звільнення судді Львова Б. Ю. з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Верховний Суд інформуватиме вас про результати зборів та подальші кроки".
Передісторія:
- Розслідування проєкту "Схеми" виявило, що Богдан Львов отримав громадянство РФ ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році він оновив російський паспорт після досягнення 45-річчя. Його дружина, яка народилась в Москві, також має громадянство РФ.
- Наступного дня після публікації розслідування Богдан Львов поскаржився на журналістів до ДБР та СБУ. При цьому він визнав, що офіційні органи РФ обліковують дані про його російське громадянство, але стверджує, що ці записи були зроблені з метою його дискредитації.
- 26 вересня суддя заявив, що розслідування "Схем" – це фейк.