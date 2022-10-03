СБУ підтвердила російський паспорт у судді Верховного Суду

Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

Джерело: пресслужба Верховного Суду

Деталі: Зокрема повідомляється, що 3 жовтня СБУ проінформувала ВС про результати перевірки.

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Встановлено, що в 2012 році Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорту РФ від 1999, який втратив чинність.

Також Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.

Дослівно: "Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства російської федерації за даними наведених реєстрів РФ.

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Також у СБУ повідомили, що перевірка вказаних даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.

Нагадуємо, що сьогодні о 12.00 відбудуться збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з таким порядком денним:

Щодо питання дострокового звільнення судді Львова Б. Ю. з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Верховний Суд інформуватиме вас про результати зборів та подальші кроки".

Передісторія: