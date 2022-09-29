Російський паспорт судді ВСУ: Львов заявляє про фейк, "Схеми" кажуть, що СБУ підтвердила 

Голова Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдан Львов стверджує, що історія про його російське громадянство – "фейк", а журналісти проєкту "Схеми" наполягають, що він не лише мав паспорт РФ від 1999 року, а й оновив його у 2012 році.

Джерело: продовження розслідування журналістів "Схем" ("Радіо Свобода"), пости Богдана Львова від 26 вересня й від 28 вересня

Деталі: Як дізналися "Схеми" з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом президента, отримали ствердну відповідь з Служби безпеки України, що суддя Богдан Львов має громадянство РФ. Нібито тому СБУ позбавила суддю доступу до державної таємниці, що офіційно підтвердили журналістам і в спецслужбі, і в Верховному суді.

За даними "Схем", Богдан Львов отримав громадянство РФ ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році він оновив російський паспорт після досягнення 45-річчя. Його дружина, яка народилась в Москві, також має громадянство РФ, заявляють журналісти-розслідувачі.

16 вересня, наступного дня після публікації розслідування, Богдан Львов поскаржився на журналістів до ДБР та СБУ. При цьому він визнав, що офіційні органи РФ обліковують дані про його російське громадянство, але стверджує, що ці записи були зроблені з метою його дискредитації.

26 вересня суддя Богдан Львов у Facebook заявив, що розслідування "Схем" – це фейк, за доказ навів те, що форма заяви на заміну паспорта громадянина РФ, датована жовтнем 2012 року, була затверджена лише у листопаді 2012 року.

28 вересня Богдан Львов опублікував у Facebook ще кілька документів на доказ фейку: в заяві на видачу йому російського паспорта написано, що він нібито отримав паспорт серії 4598 з номером 589684 ще 24.08.1999, але інший документ свідчить, що паспорт із цією серією та номером був недійсний від 09.12.1998.

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"Говорячи простою мовою, я якимось дивним чином, на думку журналістів програми "Схеми", 99-го року отримав на руки паспорт, який став недійсним ще 98-го", – обурюється він і додає, що журналісти обрізали цю "нестиковку" в сюжеті.

"Схеми" ж парирують, що у Формі 1П, на підставі якої Львов нібито оновив паспорт РФ у 2012 році, формулювання збігаються зі зразком 2009 року, який ще був в обігу в Росії на момент заповнення суддею заяви. Відрізняється лише 7 пункт, але журналісти запевняють: на той період різні відділи ФМС РФ використовували різні форми з різним виглядом пункту номер 7.

Подібних висновків дійшли і фахівці юридичної спільноти DeadLawyersSociety. Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв також підтвердив, що бачив у Росії форми саме такого вигляду, як опублікували "Схеми", і в 2012 році, і раніше.

Є ще один нюанс: номер паспорта Богдана Львова по всіх реєстрах такий: РФ 4512 799636 – а у цій формі номер закінчується на 8.

Зумисне чи ні, форма 1П від 2012 року Богдана Львова потрапила в електронне досьє іншої людини – жінки, яка отримувала паспорт у тому ж відділенні в Москві. Тому цю форму не показувала електронна система "Роспаспорт", але журналісти знайшли її в архіві, розповіла авторка "Схем" Наталка Седлецька.

Що ж до першого паспорта, то журналісти стверджують, що його видали 22 липня 1999 року.

І саме за цим паспортом "Богдан Львов роками фігурував у численних російських реєстрах та базах даних, як співвласник квартири на Ленінградському шосе, частки в якій позбувся на користь дружини 18 червня 2012 року".

"Схеми" нагадують, що Богдан Львов у Москві закінчив Червонопрапорний військовий інститут Міністерства оборони СРСР (1989), там же познайомився зі своєю майбутньої дружиною, москвичкою Інною Ровдо. Перевірка з декількох різних джерел вказала на те, що вона досі має громадянство РФ.

Богдан Львов протягом багатьох років у 90-х (і пізніше) мав московську "прописку" у квартирі на Ленінградському шосе – разом з дружиною, тещею та донькою Анною (яка теж з народження і досі громадянка РФ).

"Схеми" наголошують: у 1999 році Богдан Юрійович Львов, набуваючи громадянство Російської Федерації в обмін на своє старе посвідчення військовослужбовця радянського зразка, вже 6 років працював військовим суддею в Україні – у військовому трибуналі Київського гарнізону, потім у військовому суді Центрального регіону України.

Зараз суддя продовжує працювати на у ВСУ й намагається зберегти посаду, зазначають "Схеми".

Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – "умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації". Журналістів "Схем" викликали на допит у цьому провадженні як свідків.

"Схеми" у матеріалі наводять багато фото документів, спростовуючи аргументи Богдана Львова.