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Лукашенко оголосив мобілізацію для збору врожаю

Роман ПетренкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 14:26
лукашенко, фото його пресслужби

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країні необхідно "мобілізувати всіх" і направити якомога більше людей на збирання врожаю.

Джерело: Лукашенко, якого цитує "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Для сільського господарства, підприємств відкрився неосяжний ринок. Ми все можемо продати в Росії, Китаї. Ба більше, ці країни готові купити і вдвічі більше білоруської продукції... Тобто відкрився ринок і ціни пристойні.

Тому розмови про те, що десь санкції, якась мобілізація, війна, ще чогось, - не приймаються.

Мобілізуйте всіх! ... Якщо людина піде 5-6 годин попрацює - і батькам у радість, і дитині хороша фізична підготовка.

Тому мобілізовуйте студентів, робітників, державних службовців, інших людей для того, щоб допомогти нам прибрати це все. Тому що гроші пристойні можемо заробити. Не зараз, так по весні".

Передісторія: Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьмобілізація
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