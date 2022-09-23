У Росії збираються призвати 1,2 мільйона осіб – ЗМІ
У рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб.
Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовника, близького до одного з федеральних міністерств
Деталі: Він зазначив, що з обласних центрів "рекомендували набирати по мінімуму", і додав: "Йдуть по сільських районах, там немає ЗМІ, опозиції і більше підтримки (війни - ред.)".
Одночасно з цим джерело "Медузи", близьке до керівництва Москви, повідомило, що в столиці планують мобілізувати до 16 тисяч осіб. Цю інформацію підтвердило джерело, близьке до одного з федеральних міністерств.
У Петербурзі призвати збираються близько 3,2 тисячі осіб, додало джерело, близьке до повноважного представництва Північно-Західного федерального округу.
Водночас у коментарі кремлівському виданню ТАСС прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про плани призвати 1,2 млн росіян у рамках часткової мобілізації - брехня.
Також він назвав неправдою більш ранні твердження, що Кремль планує призвати до 1 млн осіб у рамках мобілізації.
Що передувало:
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
- Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
- В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.