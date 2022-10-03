В Каховці вдруге з полону звільнили директора школи – територіальна громада

Директор каховської школи Віктор Пендальчук вдруге був звільнений з полону окупантів, повідомила каховська міська територіальна громада.

Джерело: Каховська міська територіальна громада у Facebook

Дослівно: "Віктор Пендальчук, якого вдруге було забрано військовими РФ ще 10 вересня, повернувся додому".

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