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Нова Каховка: окупанти пропонують батькам 2 тисячі рублів, щоб дітей відпускали в русифіковані школи

Мазуренко Альона Вівторок, 30 серпня 2022, 16:03
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Росіяни пропонують батькам школярів в тимчасово окупованій Новій Каховці одноразово заплатити по 2 тисячі рублів за те, щоб дитину відпустили в русифіковану школу.

ДжерелоЦентр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Дослівно: "Окупанти погрожують батькам конфісковути майно та штрафувати за відмову писати заяву на вступ дитини до "школи".

Водночас вони обіцяють робити одноразові виплати за вступ. Якщо раніше обіцяли 10 тис. рублів, то в Новій Каховці до людей доходить лише 2 тис. рублів".

Деталі: Попри завезених із РФ педагогів, батьки відмовляються віддавати своїх дітей до російських шкіл.

Кремль намагається імітувати початок навчального року на окупованих територіях, мета якого створення пропагандистських осередків та русифікації українських дітей.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • В Запорізькій області окупанти привезли вчителів з Росії та змушують батьків віддавати дітей до садочків і шкіл з російською навчальною програмою.
  • Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.

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Теми: окупаціяХарківська областьдітиосвіта
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