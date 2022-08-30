Нова Каховка: окупанти пропонують батькам 2 тисячі рублів, щоб дітей відпускали в русифіковані школи

Росіяни пропонують батькам школярів в тимчасово окупованій Новій Каховці одноразово заплатити по 2 тисячі рублів за те, щоб дитину відпустили в русифіковану школу.

Джерело: Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Дослівно: "Окупанти погрожують батькам конфісковути майно та штрафувати за відмову писати заяву на вступ дитини до "школи".

Водночас вони обіцяють робити одноразові виплати за вступ. Якщо раніше обіцяли 10 тис. рублів, то в Новій Каховці до людей доходить лише 2 тис. рублів".

Деталі: Попри завезених із РФ педагогів, батьки відмовляються віддавати своїх дітей до російських шкіл.

Кремль намагається імітувати початок навчального року на окупованих територіях, мета якого створення пропагандистських осередків та русифікації українських дітей.

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