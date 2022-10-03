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Кримчани, які втекли від мобілізації, хочуть отримати українські закордонні паспорти

Євген КізіловПонеділок, 3 жовтня 2022, 18:03
Кримчани, які втекли від мобілізації, хочуть отримати українські закордонні паспорти
Черга з кримчан біля посольства України в Астані 3 жовтня, фото: "Радіо Свобода"

Сотні людей, які прибули в Астану з Криму через Росію, зібралися перед посольством України в Казахстані. Багато з них планують отримати закордонні паспорти.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Прибулі з Криму (більшість із них кримські татари) повідомили, що змушені були виїхати, щоб не потрапити під оголошену Путіним мобілізацію.

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Пряма мова чоловіка біля посольства: "Багато хто з нас не хоче воювати. Ми, мусульмани, завжди проповідуємо мир. Як можна проповідувати мир, якщо когось убивати? Там [в Україні] помирають мирні люди, знищується цивільна інфраструктура. Хіба мусульмани будуть це робити? Тому багато хто з нас просто відмовився від цього".

Більше деталей: Чоловік каже, що в Казахстані він проїздом, бо далі планує поїхати до Узбекистану, де живе його брат, який покликав його і запропонував роботу.

Ще один чоловік, водій автобуса далекомагістральних рейсів, який приїхав із Криму, розповів, що разом із сім'єю виїхав з АРК після того, як їм на роботі сказали принести військові квитки. Тепер вони з дружиною хочуть отримати закордонні паспорти і поїхати в Європу.

ВІДЕО ДНЯ

Консул України в Казахстані Іван Алмаші заявив, що посольство "намагатиметься допомогти всім, чим зможе, незалежно від того, які у них є документи". У деяких також і російські паспорти.

За його словами, здебільшого всі прибулі люди стоять у черзі за отриманням закордонного паспорта.

Пряма мова Алмаші: "Якщо вони надають паспорт громадянина України, і з громадянства України не виходили, то вони - громадяни України. Людей дуже багато. Моє завдання полягає в тому, щоб вони мали легальні документи... Ми повинні все перевірити і по можливості всім їм оформити: кому - закордонний паспорт, кому - посвідчення про повернення. Усе залежить від того, які документи в них є".

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про початок мобілізації в країні.
  • В окупованому Росією Криму також стартувала мобілізаційна кампанія, і торкнулася вона, насамперед, кримських татар. Вони почали масово залишати півострів.

Теми: мобілізаціяКримРосіяпаспорт
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