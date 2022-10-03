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У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 22:17
У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ
Getty Images

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні вже у вівторок – він міститиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), які будуть передані негайно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

За даними агенції, новий пакет військової допомоги США Україні оцінюватиметься у 625 мільйонів доларів. Окрім HIMARS, туди також увійдуть боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби.

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Нагадаємо, новий пакет допомоги раніше анонсував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Це перша військова допомога Вашингтона після оголошеної Росією анексії території чотирьох областей.

Минулого тижня міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

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Пізніше стало відомо, що частина пакету спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

Загалом Сполучені Штати надали понад 16,2 мільярда доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

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Теми: HIMARSСШАУкраїназброя
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