Сумщина: Росіяни скидали вибухівку і гатили з САУ
Неділя, 30 жовтня 2022, 00:46
Росіяни за день накрили вогнем 5 громад Сумщини - було 38 приходів із артилерії, мінометів, також вороги скидали вибухівку з квадрокоптера.
Джерело: голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з артилерійської гармати "НОНА" 2С9 (16 приходів).
Середино-Будська громада: росіяни обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи.
В Есманській громаді росіяни використовували міномети по околицям одного з сел (4 приходи).
По селу Краснопільської громади росіяни тричі вдарили з САУ та скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій.
По Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120мм калібру (8 приходів), і згодом випустив ще 2 міни по тих же населених пунктах.
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