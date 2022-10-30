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Сумщина: Росіяни скидали вибухівку і гатили з САУ

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 00:46
ФОТО: GETTY

Росіяни за день накрили вогнем 5 громад Сумщини -  було 38 приходів із артилерії, мінометів, також вороги скидали вибухівку з квадрокоптера.

Джерело: голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з артилерійської гармати "НОНА" 2С9 (16 приходів).

Середино-Будська громада: росіяни обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи.

В Есманській громаді росіяни використовували міномети по околицям одного з сел (4 приходи).

По селу Краснопільської громади росіяни тричі вдарили з САУ та скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій.

По Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120мм калібру (8 приходів),  і згодом випустив ще 2 міни по тих же населених пунктах.

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Теми: Сумська областьвійна
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