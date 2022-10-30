Сумщина: Россияне сбрасывали взрывчатку и били из САУ
Воскресенье, 30 октября 2022, 00:46
Россияне за день накрыли огнем 5 громад Сумщины - было 38 приходов из артиллерии, минометов, также враги сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.
Источник: председатель ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: По Белопольской громаде россияне били из артиллерийской пушки "НОНА" 2С9 (16 приходов).
Середино-Будская громада: россияне обстреливали приграничье из минометов 122 калибра, 4 взрыва.
В Эсманской громаде россияне использовали минометы по окрестностям одного из сел (4 прихода).
По селу Краснопольской громады россияне трижды ударили из САУ и сбросили с квадрокоптера взрывное устройство.
По Миропольской громаде враг дважды применил минометы 120мм калибра (8 приходов), и впоследствии выпустил еще 2 мины по тем же населенным пунктам.
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