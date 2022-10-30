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Командування: На півдні захисники ліквідували російську "Тунгуску"

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 02:15
Командування: На півдні захисники ліквідували російську Тунгуску
ФОТО: GETTY

Збройні сили України на півдні знищили російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат ворога: 

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  • 57 військових;
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона";
  • самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";
  • гаубиці "Д-20" та "Мста-Б";
  • 1 танк;
  • 7 одиниць авто-бронетехніки.

Пошкоджено ще танк та 3 одиниці авто-бронетехніки.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.

Ворог здійснив 6 авіаударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки.

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Теми: війнаРосія
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