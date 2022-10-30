Командування: На півдні захисники ліквідували російську "Тунгуску"
Неділя, 30 жовтня 2022, 02:15
Збройні сили України на півдні знищили російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1".
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Решта втрат ворога:
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- 57 військових;
- самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона";
- самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";
- гаубиці "Д-20" та "Мста-Б";
- 1 танк;
- 7 одиниць авто-бронетехніки.
Пошкоджено ще танк та 3 одиниці авто-бронетехніки.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.
Ворог здійснив 6 авіаударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки.
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