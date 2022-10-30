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Командование: На юге защитники ликвидировали российскую "Тунгуску"

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 02:15
Командование: На юге защитники ликвидировали российскую Тунгуску
ФОТО: GETTY

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Остальные потери врага: 

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  • 57 военных;
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
  • гаубицы "Д-20" и "Мста-Б";
  • 1 танк;
  • 7 единиц авто-бронетехники.

Повреждены еще танк и 3 единицы авто-бронетехники.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

Враг совершил 6 авиаударов по точкам развертывания ПВО, опорных пунктах, районах сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.

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Темы: войнаРосcия
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