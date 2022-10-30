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NYT: Маск вже наказав почати скорочення в Twitter

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 03:19
NYT: Маск вже наказав почати скорочення в Twitter
ФОТО: GETTY

Новий власник Twitter Ілон Маск наказав розпочати звільнення працівників компанії.

Джерело: чотири джерела NYT

Деталі: Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню. Масштаб скорочень наразі визначити не вдалося. 

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Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли співробітники повинні були отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти, як правило, становлять значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати,  Маск може уникнути виплати грантів.

Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 жовтня американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.
  • Раніше Ілон Маск повідомив потенційним спонсорам свого придбання Twitter, що планує скоротити майже 75% персоналу Twitter, скоротивши чисельність до 2000. Співробітники Twitter розповсюдили відкритий лист, в якому протестують проти плану. Згодом Ілон Маск заявив співробітникам, що не планує скорочувати 75% працівників.

Теми: звільненняМасксоцмережі
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