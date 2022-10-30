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NYT: Маск уже приказал начать сокращения в Twitter

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 03:19
ФОТО: GETTY

Новый владелец Twitter Илон Маск приказал начать увольнение работников компании.

Источник: четыре источника NYT

Детали: Маск приказал провести сокращение по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше, чем другие. Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. Масштаб сокращений пока определить не удалось. 

Увольнения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны были получить гранты на акции как часть своей компенсации. Такие гранты, как правило, составляют значительную долю заработной платы работников. Уволив работников до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов.

Сейчас в Twitter работает около 7500 сотрудников.

Что предшествовало:

  • 28 октября американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.
  • Ранее Илон Маск сообщил потенциальным спонсорам своего приобретения Twitter, что планирует сократить почти 75% персонала Twitter, сократив численность до 2000 человек. Сотрудники Twitter распространили открытое письмо, в котором протестуют против плана. Вскоре  Илон Маск заявил сотрудникам, что не планирует сокращать 75% работников.

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Темы: увольнениеМасксоцсети
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