Біля міністерства освіти в Сомалі вибухнули автомобілі — сотня людей загинули, ще 300 поранені

Біля міністерства освіти в столиці Сомалі Могадишо вибухнули два заміновані авто - щонайменше 100 людей загинули і 300 отримали поранення.

Джерело: президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд, якого цитує Reuters

Деталі: Перший з вибухів пролунав біля міністерства освіти на перехресті в Могадишо. Другий стався в той момент, коли прибули карети швидкої допомоги і люди зібралися, щоб допомогти постраждалим. Вибухова хвиля вибила вікна. Кров залила асфальт перед будівлею.

У жовтні 2017 року на цьому ж місці вибухнула замінована вантажівка, тоді загинуло 587 осіб.

Мохамуд сказав, що кількість жертв може зрости.

Зазначається, що наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність, хоча президент звинувачує ісламістське угруповання "Аль-Шабааб". Як пише Reuters, воно зазвичай уникає брати на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.