Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля міністерства освіти в Сомалі вибухнули автомобілі — сотня людей загинули, ще 300 поранені

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 05:01
Біля міністерства освіти в Сомалі вибухнули автомобілі — сотня людей загинули, ще 300 поранені
фото: getty

Біля міністерства освіти в столиці Сомалі Могадишо вибухнули два заміновані авто - щонайменше 100 людей загинули і 300 отримали поранення. 

Джерело: президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд, якого цитує Reuters

Деталі: Перший з вибухів пролунав біля міністерства освіти на перехресті в Могадишо. Другий стався в той момент, коли прибули карети швидкої допомоги і люди зібралися, щоб допомогти постраждалим. Вибухова хвиля вибила вікна. Кров залила асфальт перед будівлею.

Реклама:

У жовтні 2017 року на цьому ж місці вибухнула замінована вантажівка, тоді загинуло 587 осіб.

Мохамуд сказав, що кількість жертв може зрости.  

Зазначається, що наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність, хоча президент звинувачує ісламістське угруповання "Аль-Шабааб". Як пише Reuters, воно зазвичай уникає брати на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: терактАфрика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
теракт
ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: