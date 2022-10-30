Возле министерства образования в Сомали взорвались автомобили — сотня людей погибли, еще 300 ранены

Возле министерства образования в столице Сомали Могадишо взорвались два заминированных авто - по меньшей мере 100 человек погибли и 300 получили ранения.

Источник: президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, которого цитирует Reuters

Детали: Первый из взрывов прогремел возле министерства образования на перекрестке в Могадишо. Второй произошел в тот момент, когда прибыли кареты скорой помощи и люди собрались, чтобы помочь пострадавшим. Взрывная волна выбила окна. Кровь залила асфальт перед зданием.

В октябре 2017 года на этом же месте взорвался заминированный грузовик, тогда погибло 587 человек.

Мохамуд сказал, что количество жертв может возрасти.

Отмечается, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность, хотя президент винит исламистскую группировку "Аль-Шабааб". Как пишет Reuters, она обычно избегает брать на себя ответственность за нападения, которые приводят к большому количеству жертв.